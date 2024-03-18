افتتاح مدرسة ابتدائية بعد إعمارها بمركز منية النصر في الدقهلية

قام QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB ، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، بافتتاح مدرسة الحرية الابتدائية المشتركة في قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث ساهم البنك في إعادة إعمار وتأهيل المدرسة.

حضر الافتتاح كل من محمد بدير ،الرئيس التنفيذي ل QNBالأهلي واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، وعددا من المسؤولين من الجانبين.



وفي هذا السياق أعرب محمد بدير ، الرئيس التنفيذي ل QNBالأهلي ، عن سعادته بالشراكة المثمرة مع جمعية الأورمان ، مؤكدًا " إن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى تضافر جميع جهود المؤسسات الكبرى من أجل تحقيق نهضة شاملة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا "، وموضحًا أن QNB الأهلي بما له من دور كبير في النشاط المجتمعي لن يتوانى عن تقديم كافة أنواع المساعدة التي تهدف إلى تنمية مستدامة حقيقية وملموسة ".



وأضاف أن مساهمة QNBالأهلي جاءت في إطار حرصه على دعم العملية التعليمية وإيمانا منه بأن الجيل الناشئ هم قادة المستقبل وبأن دوره لا يقتصر فقط على كونه من أكبر المؤسسات المالية العاملة بالسوق المصرية ،بل يتعداه ليصبح واحدا من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمعات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان ، أن تطوير المدارس يأتي ضمن أنشطة التعاون الممتدة بين الأورمان و QNB الأهلي والتي امتدت لنواحي وانشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية المختلفة.



موضحًا أن الاهتمام بتطوير ودعم المدارس نشاط إنساني خيري بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها قبل أكثر من عشرين عامًا وأنها تضع الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها ونجحت خلالها في تطوير ودعم عشرات المدارس في أنحاء الجمهورية.



والجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين QNB الأهلي وجمعية الأورمان بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين ، خاصة بالقرى لأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية لهم ، تنفيذًا المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ((حياة كريمة )).