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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصدر رزقي من سنين.. حكاية رامي أقدم بائع كنافة وقطايف بالبحيرة

الكنافة اليدوية بالبحيرة
الكنافة اليدوية بالبحيرة

تفوح أجواء شهر رمضان الكريم مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث يقبل العشرات من المواطنين على شراء الكنافة والقطايف  في أيام الشهر المبارك، والتى تعد عادة موروثة .

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وقال رامي محمد أشهر صناع الكنافة اليدوية ، إن الكنافة اليدوية من معالم  شهر رمضان المبهجة والتى تعكس التراث الشعبى فى مصر، مضيفا أنه يعمل فى هذه المهنة منذ 51 عاما وعلمها لأولاده الثلاث ليكملوا المسيرة من بعده .

 وأوضح رامي محمد اختلاف صناعة الكنافة والقطايف اليدوية عن الكنافة الآلية فى الطعم والمذاق لان الاولى تصنع من مواد طبيعية تضم الدقيق والماء فقط وتضاف إليها الخميرة فى صناعة القطايف بعكس الكنافة الآلى التى  يضاف اليها مكونات ومكسبات طعم صناعية.

 وعن مدى الإقبال على الكنافة اليدوية أكد أن الكنافة البلدى لها الكثير من الزبائن الذين يعرفون قيمتها جيدا خاصة أن أسعار الكنافة البلدى فى متناول الجميع  ولا يتعدى سعرها 40 جنيها للكيلو بعكس الكنافة الآلى  الأغلى سعرا.

 وعن أدوات صناعة الكنافة اليدوية أكد أن الأدوات تتمثل فى صاج نحاس و"كوز" نحاس ويتم لف الكوز على الصاج لصنع دوائر من العجين ليتم إنتاج احلى كنافة بلدى التى تواجه الاندثار بعد غزو المعجنات الآلية فى الأسواق. 


 

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