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الإشراف العام
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تعليم

الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم المؤتمر الثالث للأمراض العصبية العضلية

صدى البلد

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة المؤتمر الثالث للأمراض العصبية العضلية ، بدعم من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) وبمشاركة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة ، وقسم الأمراض العصبية بجامعة (أولم) ، ووحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس بحضور الأستاذ الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية وعدد من أساتذة كلية الصيدلة بالجامعة.


وأكدت الدكتورة نبيلة حمدي أستاذ علم الأمراض الجزيئي بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية والمشرف على فعاليات المؤتمر ، أن هذا الملتقى هو الثالث من نوعه وشارك فيه العديد من الخبراء من أساتذة جامعات من مصر وألمانيا وإيطاليا ويهدف إلى مناقشة آخر ما توصل إليه العلم عن مرض التصلب الجانبي الضموري( ALS ) باعتباره أحد الأمراض الذي لم يتوصل الباحثون لتشخيص تفرعاته العديدة بينما نجحوا في تشخيص وعلاج بعض أفرعه ومازالت الأبحاث متتالية للقضاء عليه نهائياً.


وقالت الدكتورة نبيلة حمدي : إن الجامعة الألمانية أصبحت بمثابة مركز أبحاث في مجال الأمراض العصبية العضلية ونجحت في تكوين مجموعة بحثية لهذا الغرض تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكيمياء الحيوية - التحليل الصيدلي - المعلوماتية الحيوية – قسم الأمراض والطب الجزيئي .. مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت إتمام العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة في مجالات مرض التصلب الجانبي الضموري ALS .


ومن جانبها .. قالت الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس : إن مرض التصلب الجانبي الضموري ALS يصيب الجهاز العصبي للإنسان ويؤدي لموت الخلايا العصبية المسؤولة عن المهارات الحركية في الدماغ أو الحبل الشوكي .. مشيرة إلى أن المصابين بهذا المرض منتشرون في العديد من دول العالم ولكن الإصابة تختلف في التشخيص من دولة لأخرى نظراً لتعدد فروعه المرضية.


وأشارت إلى أن الجينات الوراثية قد تلعب دوراً رئيسياً في الإصابة بجانب أنه يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية .. موضحة أنه تم مناقشة ما تطبيقه من توصيات صادرة عن الاجتماعين السابقين 2019 و2022.


وفي ختام الاجتماع..صدرت عدة توصيات من جانب المشاركين أهمها السعي إلى توسيع قاعدة التعاون العلمي وإنشاء مجموعة بحثية عابرة للحدود تضم خبراء من ألمانيا وإيطاليا على رأسهم الدكتور ألبرت لودلف رئيس قسم الأمراض العصبية بجامعة أولم والدكتور جيانكارلو لوجروسينو مدير وحدة الأمراض التنكسية العصبية بجامعة باري بايطاليا وعدد من رؤساء الأقسام والخبراء في مجال الأمراض العصبية العضلية من الجامعات المصرية.
 

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