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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بشمال سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن برامج وزارة الثقافة، انطلقت الأحد فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المكثف بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.

 

وافتتح الفعاليات بقصر ثقافة العريش، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وبحضور أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء ونخبة من المثقفين والتنفيذيين ورواد القصر، حيث استهلت بمعرض الفنون التشكيلية بعنوان "إطلالة رمضانية"، للفنان عماد حجاب عبر لوحات خط عربي مختلفة الأشكال، والمهندس جمال فودة الذي شارك بلوحات تعبر عن فرحة الشهر الكريم كما شارك أيضا بلوحات تعبر عن أحداث غزة.

وتضمنت فعاليات الافتتاح معرضا لرسوم الأطفال الموهوبين تعبر عن فرحة الاحتفال باستقبال شهر رمضان والمظاهر المختلفة له.

 

وقدم عرض فني لفرقة العريش للموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الرحمن الشوربجي، تضمن أغنيات جماعية للفرقة "كل الناس بتقول يا رب، إلى رحاب يثرب، بانوراما رمضان"، وأغنيات فردية منها "ماشي بنور الله" للمطرب صلاح عبد الرؤوف، "لاجل النبي" مراد رشيد، "مدد مدد" أبو الفتح عطية، "يا آمنة" إيمان أبو الفتح.

تلى ذلك عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف وقدمت فقرات متنوعة منها "الدحية، التنورة، الدبكة".

 

وتنظم هيئة قصور الثقافة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

برامج وزارة الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية فرع ثقافة شمال سيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني جميع المحافظات

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