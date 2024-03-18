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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنون الشعبية للأطفال تزين رابع ليالي رمضان بمطروح

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم ليالي رمضان الثقافية والفنية بمسرح النادي الاجتماعي بمطروح، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان برعاية وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات الليلة الرابعة أمس بعرض فني لفرقة الأطفال للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد تمام،  قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الاستعراضات الفنية التي عكست البيئة البدوية، وسط تفاعل جماهيري كبير، بجانب استمرار معرض الكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

واستكملت الفنانة نهلة عبدالقادر ورشة الفوانيس باستخدام خيوط المكرمية، وعقد قصر ثقافة مطروح أمسية شعرية بحضور أعضاء نادي الأدب العام وأعضاء أندية البادية بفرع ثقافة مطروح، تضمنت محاضرة بعنوان "الأدب البدوي ما بين الشعر والمجرودة والطق"، تحدث بها الشاعر جبريل أبو جديدة عن أنماط الشعر البدوي والفرق بين كل نوع، مع ألقاء بعض الأبيات كشواهد لكل نوع ولتوضيح الفرق بينهم في التكوين والإلقاء.

 

 

عقب ذلك شارك شعراء مطروح بباقة من القصائد الشعرية منهم الشاعر محمد طايل، مختار عوض، عبدالرحمن حجاب، ميرفت أمين، نجا سعد، وأدار الأمسية رئيس نادي الأدب د. إسلام عبد الرحمن.

في سياق متصل شهدت المواقع الثقافية التابعة للفرع عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية في إطار الاحتفال بشهر رمضان، حيث عقد بيت ثقافة براني محاضرة بعنوان "أثر التغيرات المناخية علي البادية" أشار خلالها عمر عبد السلام لمفهوم التغير المناخي وما له من آثار سلبية غيرت في الخريطة المناخية للعالم، وتناول تأثير هذة التغيرات في البادية. موضحا أن تغير المناخ ودرجات الحرارة في الفصول له أثر على الحيوانات داخل البيئة الصحراوية، وأشار لأثر هذه التغيرات على كمية مياه الأمطار والتي تعتبر المصدر الرئيس للزراعة في الصحراء، واختتم المحاضر حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على البيئة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني رمضان الثقافية والفنية برعاية وزارة الثقافة

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