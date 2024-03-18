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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل يقاضى شركة أوبر؟ دفاع حبيبة الشماع يفجر مفاجأة

قضية حبيبة الشماع
قضية حبيبة الشماع

كشف الدكتور محمد أمين، محامي دفاع الراحلة حبيبة الشماع، إن شركة “أوبر” أصبحت متهما فى واقعة حبيبة الشماع بتهمة الإهمال، خاصة بعد اعتراف المتهم أمام النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة. 

كشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع، فتاة الشروق، قبل وفاتها، أن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم.


وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ، تبين للأطباء وجود نزيف على المخ، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناءً على رغبة أسرتها. 


كانت الأسرة قد ودعت فى وقت سابق جثمان حبيبة الشماع، فتاة الشروق، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.


ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة على أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء.  

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الاشعات المقطعية الراحلة حبيبة الشماع الدكتور محمد أمين المستشفيات المواد المخدرة حبيبة الشماع فتاة الشروق

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