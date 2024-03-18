انتصارات وحكايات رمضان في سلسلة لقاءات لقصور الثقافة بقنا

شهدت مواقع فرع ثقافة قنا، عددا من اللقاءات التثقيفية والفعاليات عن شهر رمضان، قدمت ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في سياق خطط وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة قوص محاضرة عن "فضائل شهر رمضان" شارك بها الشيخ عبد الحميد أحمد، مؤكدا أن الله اختص شهر رمضان بفضائل كثيرة منها نزول القرآن، كما أنه شهر الانتصارات، وتفتح فيه أبواب الجنات. وشهد القصر ابتهالات دينية للمبتهل عبد الله جمال منها، "الروضة، ويا سامعا ندائي".

وفي بيت ثقافة أمل دنقل أقيمت محاضرة بعنوان "الصيام الحقيقي"، تحدث خلالها الشيخ خضري أبو القاسم واعظ بالأزهر الشريف، عن حقيقة الصيام وأنه يورث تقوى الله.

وعن مظاهر الاحتفال برمضان قدمت مكتبة الطفل والشباب بقفط ورشة حكي لعبيد محمود موجه عام تربيه اجتماعية، وعقد بيت ثقافة الحرية محاضرة بعنوان "حكايات عن شهر رمضان" استعرض بها الأديب محمد صالح البحر أهم صفات الشهر الكريم والانتصارات التي تحققت به، وسرد بعض الحكايات التي تحض على التمسك بهذه الصفات.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، عقدت مكتبة المراشدة محاضرة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" بالمدرسة الثانوية بالقلمينا، تحدث بها مبارك عبد العاطي انتصار العاشر من رمضان كأحد أهم الانتصارات التي تحققت في شهر رمضان والتي أعاد من خلالها أبطال مصر أرض سيناء الغالية.

وفي السياق نفسه عقد بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "بطولات رمضان في الشعر" وتحدث بها حسام الدين الجعفري موضحا أن كل شاعر عبر بأسلوبه عن انتصارات شهر رمضان وأن هذه الانتصارات ساهمت في إلهام الشعراء في الكتابة عنها وإنتاج عدد كبير من الأعمال الإبداعية.

وفي الجانب الفني لأنشطة الفرع نفذ كل من قصر ثقافة نجع حمادي وبيت ثقافة الكويت ومكتبة الأشراف القبلية للطفل والشباب عددا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال والرواد عن شهر رمضان ومظاهره.