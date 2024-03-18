«شادية بقت صباح» و«عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب».. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال

أثار كلًا من حمو بيكا وكزبرة مؤديا المهرجانات جدلًا واسعًا، بعد وقوعهما ضحية الحلقة السابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان.

وعقب استقبال الفنان رامز جلال لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، عرض رامز جلال بعض الصور من نجوم الزمن الجميل على حمو بيكا حتي يتعرف عليهم ويقوم باختيار 3 شخصيات منهم، من ضمن أحداث مقلب رامز جلال.

وأخطأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في التعرف على صورة الفنانة شادية والفنانة صباح، وبسؤال رامز جلال عن صورة الفنانة صباح قال حمو بيكا إنها الفنانة شادية، فيما علق على صورة الفنانة شادية كونها الفنانة صباح.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.