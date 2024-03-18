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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: 90% من المرضى في العيادات يعانون الصداع وأسبابه كثيرة

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أن علاج النقرس سهل وهو مرض ليس صعبا.


وتابع حسام موافي، مقدم برنامج ربي زدني علما، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك من خلال اخذ أدوية تتعامل مع حمض اليوريك المترسب والذي يسبب التهابات، لافتا إلى أن.الصداع أكثر عرض في العيادات لدى الأطباء ولدى أطباء الباطنية.


وأضاف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن ٩٠% من المرضي يعانون الصداع، وأسباب الصداع كثيرة جدا ولا يمكن حصرها، وسبب أن يكون صداع نفسي، وممكن يكون ورم في المخ، ومرضي الضغط يسبب صداع، والتهابات داخل الجمجمة والأسنان، ومشكلة في البصر.

 

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