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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الشعب الجمهوري" يطالب الحكومة بالاهتمام بطلاب التعليم قبل الجامعي من المصريين بالخارج

ايهاب وهبة
ايهاب وهبة

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 73 ألف طالب من المصريين بالخارج في التعليم قبل الجامعي، قائلا:" يجب التركيز على هؤلاء الطلاب، لاسيما وأن لديهم مشكلات كبيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ، بحضور سها جندي وزيرة الهجرة.

وأوضح وهبة ، خلال كلمته بالجلسة العامة ، أن أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارج، لاسيما في الدول العربية والأوروبية.

وأشار وهبة، إلى أن وزارة التعليم العالي حددت الجامعات المعترف بها في جميع الدول وكل عام تراجع هذه الجامعات، ولكن هناك مشكلة الطالب يدخل الجامعة في روسيا وأوكرانيا تحديدا وهي معترف بها، وقد تخرج من التصنيف بعد ذلك.

وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، وزارة التعليم العالي أن تعترف بأي جامعة منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.

كما طالب وهبة، وزارة الهجرة ببيان توضيحي بشأن ما تم تنفيذه من عدة المبادرات التى أطلقتها الوزارة لربط المصريين بالخارج بجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأثار النائب، إشكاليات مكاتب الخدمات التعليمية، والتي تحولت لمكاتب سماسرة، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع هذه المكاتب.

المصريين بالخارج مجلس الشيوخ البرلمان إيهاب وهبه الشعب الجمهوري

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