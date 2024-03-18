عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعمدة دخان وأنقاض.. دمار واسع في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة

صدى البلد

عرضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي والعملية العسكرية التي نفذها الاحتلال فجر اليوم في محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

 

جوتيريش: المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان.. فيديو

رئيس المصريين الأحرار يُدين جرائم إسرائيل.. ويطالب بزيادة المساعدات ورفع حصار غزة

 وأظهرت اللقطات، دمارا هائلا وتصاعدا لأعمدة الدخان  وانهيار العديد من المباني السكنية جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

 

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إن التقارير الأممية حول انعدام الأمن الغذائي في غزة هي إدانة حقيقية للظروف على الأرض.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف جوتيرتش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "هذه كارثة من صنع الإنسان بالكامل والتقرير يوضح أنه يمكن وقفها"، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية في غزة.

 

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن هناك مجاعة متوقعة في شمال غزة من الآن وحتى مايو.

الشفاء مجمع الشفاء غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

نجمي الاهلي والزمالك.. تعرف على ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر اليوم

كيفية التصالح على مخالفات المرور

أحدهما يتعلق بالدوري السعودي.. شروط محمد صلاح للبقاء في ليفربول

تفاصيل جديدة حول مفاوضات سلطات الاحتلال وحركة حماس في الدوحة اليوم

مفتي الجمهورية: يجوز تقبيل الزوجة أثناء الصيام بغير قصد الشهوة

لعمل جواز سفر.. كيفية استخراج شهادة الجيش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

حسام موافي يفجر مفاجأة عن تناول الشاي بعد الأكل في رمضان

لن تصدق.. تناول كوب من هذا المشروب الشهير يحسن الكوليسترول

خسارة وزنها ملحوظة.. مي سليم تصدم متابعيها | شاهد

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ