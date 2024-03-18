أعمدة دخان وأنقاض.. دمار واسع في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة

عرضت فضائية " العربية" تقريرا يرصد حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي والعملية العسكرية التي نفذها الاحتلال فجر اليوم في محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، دمارا هائلا وتصاعدا لأعمدة الدخان وانهيار العديد من المباني السكنية جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، إن التقارير الأممية حول انعدام الأمن الغذائي في غزة هي إدانة حقيقية للظروف على الأرض.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف جوتيرتش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "هذه كارثة من صنع الإنسان بالكامل والتقرير يوضح أنه يمكن وقفها"، داعيًا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية في غزة.

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن هناك مجاعة متوقعة في شمال غزة من الآن وحتى مايو.