شبانة: لجنة التخطيط أبلغت كولر رسميا برحيل محترف القلعة الحمراء

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن خبر صادم لجماهير الأهلي برحيل نجم الفريق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شبانة: انتوني موديست يرحل بنهاية الموسم ولجنة التخطيط أبلغت كولر رسميا.

وأعرب موديست عن سعادته بفوز فريقه ببطولة كأس مصر 2023 على حساب الزمالك، ووجه رسالة مؤثرة للجماهير .



وذكر موديست في رسالته: «أشكر الله الذي اختبرني في العديد من المواقف الصعبة، لم أستطع أن أفهم لماذا كان الباب مغلقًا أمامي، رغم أنني اجتهدت وكنت أتدرب بقوة وبجدية»، مضيفًا: «لماذا مررت بالعديد من الصعاب والظلم خلال مسيرتي، ورغم أن هناك الكثير من الناس التي وقفت أمامي، لكنني أتمنى لهم السلام والسعادة».



وتابع موديست: «لقد منحتني يا الله فرصة جديدة للحياة، لقد جعلتني أعيد اكتشاف حبي للعمل والاجتهاد والانضباط، في سن كبيرة 35 عامًا، ربما كانت المناسبة للاعتزال النهائي».