أحمد داش: ممارستي لكرة القدم أفادتني في التمثيل

قال الفنان أحمد داش، إن ممارسته لكرة القدم في نادي إنبي مكنته من الاحتكاك بمستويات إجتماعية مختلفة ساعدته في التمثيل، لافتًا إلى أن دوره في "مسار إجباري" أعد له منذ فترة طويلة ومعرفة تفاصيل انفعالاته بدقة على عكس ما حدث في أولى تجاربه فيلم "لا مؤاخذة" وقت أن كان عمره ١٣ عامًا.

وأضاف “داش”، في مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدعمه و"في ضهره" منذ اليوم الأول لاختيار فكرة "مسار إجباري".

"مسار إجباري" من تأليف باهر دويدار وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان.

يشارك الفنان الشاب أحمد داش والفنان عصام عمر فى المارثون الرمضاني بمسلسل “مسار إجبارى" الذى يعرض على شاشة ON وcbc والقناة الأولى ومنصة watch it.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it.