زميل إمام عاشور السابق| نقل نجم ميتلاند لمركز تأهيل بعد فقدانه الحركة

دخل لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ومنتخب السويد لكرة القدم كريستوفر أولسون الذي نُقل إلى المستشفى في 27 فبراير الماضي بسبب مرض دماغيّ نادر أفقده قدراته الحركية أو اللفظية، إلى مركز للتأهيل، وفقا لما قاله ناديه الاثنين.

وفقد اللاعب البالغ 28 عاماً وعيه بمنزله الثلاثاء في 20 فبراير، ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا للنادي أظهرت الفحوصات أنه عانى من تكوّن جلطات دمويّة دماغيّة عدّة بسبب "التهاب نادر للغاية" في الأوعية الدموية للدماغ.

وقال ميتيلاند في بيان: "لم يستعد كريستوفر بعد قدراته الحركية أو اللفظية. يُقدّر الخبراء أن فترة تأهيله ستمتد إلى أشهر عدّة".

وأضاف: "انتهت فترة وضع كريستوفر لأجهزة التنفس الاصطناعي ونُقل إلى مركز (هامل) للأعصاب... المتخصّص في إعادة تأهيل الحالات المتقدّمة للاضطرابات العصبية".

وتابع البيان: "لا يزال الوقت مبكرا لتقديم تشخيصٍ نهائي لحالة كريستوفر".

وبدأ أولسون مسيرته مع آرسنال الإنجليزي عام 2013 حيث لعب مباراةً واحدةً قبل انتقاله بعدها بعام إلى ميتيلاند على سبيل الإعارة ثمّ ضمن صفقةٍ نهائية حتّى 2017، ومنه إلى آيك ثم كراسنودار الروسي فأندرلخت البلجيكي، قبل أن يعود مجدداً إلى ميتيلاند الصيف قبل الماضي على سبيل الاعارة ثم في صفقة نهائية الصيف الماضي.