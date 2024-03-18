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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. إعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعى بعد حادث تصادم

تصادم
تصادم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية الى طبيعتها على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي السريع بسبب حادث تصادم سيارتين نقل مطلع كوبري قها مما تسبب في توقف وتعطل الطريق وانتقلت أجهزة النجدة والمرور لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات وتسيير الطريق.

تلقي اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبري قها وتعطل الطريق الزراعي اتجاه القاهرة.

انتقلت أجهزة المرور والنجدة وتبين تصادم سيارتين نقل على مطلع كوبري قها اتجاه القاهرة مما تسبب في توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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