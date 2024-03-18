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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن عن ظهور بديل لجسر القرم 

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين 18 مارس 2024، في تجمع حاشد مخصص للذكرى العاشرة لضم شبه جزيرة القرم، عن ظهور بديل لجسر القرم.

وأعلن بوتين عن إعادة خط السكة الحديد من روستوف أون دون، إلى دونيتسك وماريوبول وبيرديانسك، وأشار أيضًا إلى أن القطارات ستسافر قريبًا "مباشرة إلى سيفاستوبول"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الرئيس الروسي أن "هذا سيكون طريقا بديلا آخر لجسر القرم".

وفي وقت سابق، دعا بوتين إلى استخدام التقنيات الروسية في بناء خط السكة الحديد فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبرج.

ويتعرض جسر القرم إلى هجمات أوكرانية متكررة في إطار الحرب الدائرة بين الجيشين الروسي والأوكراني منذ فبراير 2022.

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