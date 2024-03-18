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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باعتراف مسئولين أمريكيين.. إدارة بايدن تفشل في التعامل مع إسرائيل

بايدن
بايدن

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية اعترافهم بأن استراتيجية الرئيس جو بايدن بشأن إسرائيل تتجه نحو الفشل.

وذكرت واشنطن بوست ان هناك إحباط شديد وعدم يقين لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة.

وأردف مسؤولون أمريكيين بأن إدارة بايدن خلصت إلى أن نتنياهو يعطي الأولوية لبقائه السياسي وبدأ صبرها ينفد.


يأتي ذلك فيما قال السيناتور كريس فان هولين أن الفجوة كبيرة بين ما طالب به بايدن حكومة نتنياهو وبين ما حصل على الأرض.

وذكر فان هولين أنه تلقى إحاطة للمخابرات الأمريكية عن مجمع الشفاء تخالف مواقف إدارة بايدن.

كما يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن العملية في مستشفى الشفاء تعكس الواقع الصعب الذي انجرّت إليه قوات الجيش، فلو عادت حماس إلى أي منطقة انتهى منها الجيش، يعني أنه "لم يقُم بتطهيرها"، وهذا يعني أنّ الردع يتآكل.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مسؤولين الادارة الامريكية اعتراف بايدن

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