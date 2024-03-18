ارتفاع عدد المصابين في حادث انهيار منزل بقرية بالدقهلية لـ 3 أشخاص

ارتفع عدد المصابين فى حادث انهيار منزل بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية إثر انفجار أسطوانة غاز إلى 3 مصابين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا يفيد بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا والفحص تبين وقوع انفجار داخل منزل عائلة سعد أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى اصابة 3 من أفراد عائلة واحدة.

وأصيب خلال الحادث كلا من: هشام السيد بهرام، 20 عاما، بحروق درجه اولي وتانيه باليد اليسرى واليمني، وحرق درجه اولي بالوجه، والسيد بهرام حسين، 61 عاما، بحروق درجه اولي وتانيه والساقين و حروق درجة أولى بالوجه وحروق باليدين، ودينا السيد بهرام، 32عاما، بحروق درجة اولي باليد اليسرى وسحجات بالوجه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات .