سفارة واشنطن بكييف: زيلينسكي وجراهام يناقشان المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام والقائم بالأعمال الأمريكي في أوكرانيا روبرت نيدهام لمناقشة الوضع في ساحة المعركة والدور الحيوي للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وقالت السفارة الأمريكية بأوكرانيا في بيان إن "السيناتور ليندسي جراهام والقائم بالأعمال الأمريكي في أوكرانيا روبرت نيدهام، عقدا اجتماعًا مهمًا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاستماع إلى آخر المستجدات في ساحة المعركة والدور الحيوي الذي تلعبه المساعدة الأمريكية في حرب أوكرانيا ضد العدوان الروسي".

وأضافت السفارة الأمريكية "نتفق جميعًا على أن الوقت هو جوهر الأمر، وقالت السفارة "إننا نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ووصل جراهام إلى كييف يوم الاثنين.

وكان السيناتور جراهام معروفًا سابقًا بدعمه النشط لأوكرانيا وفي يناير 2023، زار كييف مع زملائه المشرعين الآخرين، وهو عضو بارز في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وفي الوقت نفسه، في فبراير 2024، أبدى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون المؤثرون الذين عملوا مع جراهام لسنوات استياءهم العلني من قراره بمعارضة حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار.