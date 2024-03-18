الانتخابات الروسية.. أردوغان يهنئ بوتين بفوزه بولاية رئاسية جديدة

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه بولاية رئاسية جديدة تمتد لست سنوات، بحسب ما أورده موقع “تي آر تي” التركي.

وتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية، وأكدت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أن بوتين نال حوالى 76 مليون صوت، ما يمثل 87,29% بعد فرز 99,76% من الأصوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام قبل الماضي 2022 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الجانبين في ظل الدعم الغربي الغير مسبوق لأوكرانيا.

وصعد بوتين إلى السلطة لأول مرة في عام 1999 ليخلف بوريس يلتسن في رئاسة روسيا، وكان آنذاك رئيسا للمخابرات الروسية "كي جي بي".