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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس السيادي السوداني: رسالة من البرهان إلى الرئيس الروسي

البرهان وبوتين
البرهان وبوتين

هنأ رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال المجلس السيادي السوداني في بيان له إن "رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بعث اليوم، برقية تهنئة لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية، فلاديمير بوتين، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة". 

وقال البرهان في برقيته" يطيب لي أن أتقدم باسمي، وباسم حكومة وشعب جمهورية السودان، بأحر التهاني لفخامتكم بمناسبة انتخابكم رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة".

وأعرب رئيس مجلس السيادة السودان، عن ثقته في قيادته لمواصلة مسيرة روسيا ودورها الإقليمي الرائد في المنطقة. 

وأوضح أن السودان يتطلع للعمل مع جمهورية روسيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الرئاسية للرئيس بوتين، مزيداً من النجاحات والإنجازات، وللشعب الروسي، التقدم والإزدهار.

وتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية، وأكدت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أن بوتين نال حوالى 76 مليون صوت، ما يمثل 87,29% بعد فرز 99,76% من الأصوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام قبل الماضي 2022 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الجانبين في ظل الدعم الغربي غير المسبوق لأوكرانيا.

وصعد بوتين إلى السلطة لأول مرة في عام 1999 ليخلف بوريس يلتسن في رئاسة روسيا، وكان آنذاك رئيسا للمخابرات الروسية "كي جي بي".

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