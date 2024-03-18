أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية: مبادرة "مع الناس" تشهد إقبالا كبيرا

وجه النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية بتوفير المزيد من السيارات المتنقله التي تجوب مختلف مناطق وأحياء الإسكندرية محمله بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق تحقيقاً للوفرة والإتاحة وزيادة المعروض من السلع بالأسواق من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "مع الناس" والتي أنطلقت قبل حلول شهر رمضان الفضيل بأيام قليلة.

وتأتي المبادرة في إطار السياسة التي ينتهجها حزب الشعب الجمهوري من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتي تهدف لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال "الوليلي" على الرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في مناطق تمركز السيارات ولكن بفضل الله شهدت فعاليات المبادرة في يومها التاسع إقبالا ملحوظا من المواطنين في شارع مسجد ابن سهلان بمنطقة الورديان وشارع بورسعيد بمنطقة سيدي جابر.

وحرص المواطنون على قضاء وتلبية احتياجاتهم اليوميه بصورة طبيعية برغم التقلبات الجويه وسقوط الأمطار.

ونوه "الوليلي" عن اقامة مائدة إفطار كبيرة يوم السبت القادم الموافق ١٣ رمضان بأرض المعسل بالإبراهمية موجها الدعوة لضيوف الرحمن من كل مكان في محافظه الإسكندرية لتناول الإفطار الجماعي.