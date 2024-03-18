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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطن بالقدس المحتلة يدهس متظاهرًا من "الحريديم"

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

أفادت الأنباء بقيام مستوطن بالقدس المحتلة بدهس متظاهر من مستوطني "الحريديم"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وقام القائم بعملية الدهس باستهداف أحد الحريديم  الرافضين لقانون التجنيد بجيش الاحتلال.


وخرجت مظاهرات بكيان الاحتلال اليوم عنوانها  "نموت ولا نتجند".

وأغلق "الحريديم"  شارعًا بالقدس المحتلة رفضًا للتجنيد .

وقالت  شرطة الاحتلال: "استخدمنا القوة ضد المتظاهرين مثيري الشغب في القدس(المحتلة)".

وأضافت شرطة الاحتلال: "المتظاهرون اتهموا عناصرنا بالنازية، وقالوا لهم اذهبوا للموت في غزة".

يأتي ذلك فيما تفاخر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير  بتسليم المستوطن رقم 100 ألف سلاحًا منذ بدء الحرب.

 

مستوطن بالقدس المحتلة دهس الحريديم قانون التجنيد

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