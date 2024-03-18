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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا قال الدكتور علي جمعة عن ظلم المرأة من الرجل.. تفاصيل

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال سيدة تقول فيه (المرأة مكرمة في الإسلام أما في الواقع فالمرأة مظلومة ولا تأخذ حقوقها في رأي الشرع؟).

وقال علي جمعة، في برنامج "نور الدين" على فضائية "أون"، إن الحرام حرام والحلال حلال، فمن يتلاعب في حقوق المرأة فهو يتلاعب بحدود الله.

وأضاف، أن ظاهر الدنيا شيء والعلاقة بين الإنسان وربه شيء آخر، حتى لو هذه المرأة ظلمت فكل ما هنالك من لحظات وسكنات في عمر الإنسان في هذه الأرض لها علاقة بيوم القيامة، ونحن نعيش في الأرض مدة بسيطة.

وأشار إلى أن هذه المدة التي نعيش فيها قد يحدث فيها ظلم وما إلى ذلك، فمن ظلم في الدنيا سيأخذ حقه يوم القيامة، فالله لا يضيع حق عبد أبدا.

وذكر علي جمعة، أن الناس نسوا قوله تعالى (وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا).

ونصح علي جمعة، كل امرأة تتعرض للظلم بالصبر، فكل ما يتعرضن له في الدنيا له ثواب عند الله وستأخذ حقها لا محالة.

علي جمعة الازهر الشريف المراة الإسلام حقوق المرأة

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