كفر الشيخ.. افتتاح الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم للنشء بمطوبس

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم للنشء والتي ينظمها مركز شباب منية المرشد خلال شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة الرمضانية تقام خلال الفترة من ١٨ مارس وحتى ٣٠ من الشهر نفسه والتي تشهد مشاركة ١٦ فريقا، ويتكون الفريق من ٨ لاعبين + مدرب.

وأكد محروس على توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة داخل مراكز الشباب لما لها من دور فعال في اكتشاف المهارات الإبداعية لدى الشباب وتنميتها لما يعود عليهم بالفائدة من الناحية النفسية والصحية والذهنية.



تقام الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بمركز شباب منية المرشد بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.