الجيش الإسرائيلي يعلن اعتزامه فتح ممر آمن لإخلاء منطقة مجمع الشفاء

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، إن هدف العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي استهداف ما وصفها بالعناصر "الإرهابية" التي عادت إلى المجمع، واتخذته نقطة انطلاق لترويج وتوجيه العمليات العسكرية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح ممر آمن للنازحين والمدنيين لإخلاء تلك المنطقة.

وأبلغ أدرعي وكالة "أنباء العالم العربي" AWP أن "عملية مجمع الشفاء الطبي تستند إلى معلومات استخباراتية تفيد بعودة مقاتلي حماس للعمل من داخل المجمع، وهم يستغلون هذا المجمع الطبي لأغراض إرهابية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لذلك، واستناداً إلى هذه المعلومات الاستخبارية، أعدنا دخول منطقة مجمع الشفاء ومداهمته بشكل دقيق لاستهداف من يجب استهدافهم والتمييز بينهم وبين المرضى والأطقم الطبية والنازحين هناك".

وتابع: "وبالطبع، سيتم فتح ممر آمن للنازحين والمدنيين لإخلاء تلك المنطقة، ولا يُطلَب من الأطقم الطبية ومن المرضى إخلاء المجمع الطبي".