فرج عامر يكشف تفاصيل مهمة قبل لقاء منتخب مصر ونيوزيلندا

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “فريق نيوزيلاند الذي يلتقي بالمنتخب المصري يوم الجمعة القادم هو فريق قوي ويمتع بتوازن دفاعي وهجومي ولياقة بدنية عالية الا انة لم يفز منذ عام ولكن من فرق ، هذة الفرق مثل إيطاليا، والبرتغال واليونان والسويد هذة الفرق تأتي قبل مصر في جدول الڤيڤا”.

وجاء جدول مباريات البطولة المعلن كالتالي:

مصر ضد نيوزيلندا - الساعة 10 مساء يوم الجمعة 22 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كرواتيا ضد تونس - الساعة 10 مساء يوم السبت 23 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 26 مارس، في ستاد القاهرة.

المباراة النهائية - الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 27 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سيتم حجز تذاكر حضور المباريات من خلال شركة تذكرتي.