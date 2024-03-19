علام يشهد احتفالية افتتاح نادي محامي الطور.. ويؤكد: صرح عظيم

شهد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وقيادات محافظة جنوب سيناء، وأعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، احتفالية افتتاح نادي محامين الطور بجنوب سيناء.



وفي بداية الحفل أشاد اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، الذي حضر مفوضًا من محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، الذي أرسل اعتذاره لتواجده في محافظة الإسكندرية، بالصرح العظيم الذي شيدته نقابة المحامين في مدينة الطور، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء تقدر جميع السادة المحامين ولا تتاخر عليهم في أي طلب.

ومن جانبه قال خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، إن نادي محامين الطور، كان حلم لكل محامي بجنوب سيناء، وتحقق في عهد النقيب عبدالحليم علام.



وأضاف نقيب محامي جنوب سيناء، أن نادي الطور إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية في عهد الأستاذ عبدالحليم علام.



وأوضح أن مراحل إنشاء النادي مرت بالعديد من الصعوبات، ولكننا تغلبنا عليها بدعم النقيب العام، مؤكدًا على حرص الأستاذ عبدالحليم علام على تنمية موارد النقابة، وزيادة أصولها العقارية.



وفي كلمته تقدم نقيب المحامين بالتهنئة إلى السادة محامي جنوب سيناء، بمناسبة افتتاح نادي الطور، مؤكدًا أنه إنجاز يحسب لمجلس نقابة جنوب سيناء، الذين تفانوا وعملوا بإخلاص حتى خرج هذا الصرح العظيم بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.



وأكد أن نادي الطور صرح عظيم يضاف إلى الأصول العقارية داخل نقابة المحامين، ليتم استخدامه في تقدم الخدمات إلى جميع السادة المحامين على مستوى الجمهورية.



وأوضح نقيب المحامين، أنه يعمل على توفير مصايف وفنادق ونوادي لكافة السادة المحامين بكل المدن الساحلية، لتكون متنفسًا لهم ولأسرهم، وبما يزيد من موارد النقابة العامة للمحامين.



وقال نقيب المحامين، إن العملية الانتخابية أطلقت حولها الشائعات والأكاذيب من كل حدب وصوب، متهمين مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، وهذا عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن من قدموا الطعون على الانتخابات هم من تسببوا في تأجيل العملية الانتخابية.



وتابع: «أردنا من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية من بدء استلام الأوراق حتى إعلان النتيجة، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة».

وأوضح ، أن المحام كان يأتي من محافظات الصعيد أو من محافظات القناة، أو من محافظات الدلتا، إلى القاهرة لتجديد الكارنيه، والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، وهذا قمة المعاناة، مشددًا أن هذا ما دفعه إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، والتي استفاد منها جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتت بثمارها».



وأكد أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسرد المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».

وعرض عبدالحليم علام، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغم ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».



وعن زيادة المعاشات، أكد أن زيادة المعاشات تمت في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدني إلى ألف جنيه، والحد الأقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان المجلس عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، مستكملًا: « وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها، ولكننا عازمون على زيادة المعاشات».



وفي ختام الاحتفالية، أهدت نقابة المحامين بجنوب سيناء، درع النقابة، إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نظرًا لجهوده في تنمية الأصول العقارية لنقابة المحامين، والإنجازات التي حققها في كافة الملفات النقابية خلال فترة زمنية وجيزة.