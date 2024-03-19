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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد سامح الصريطي.. تعرف على أهم أعماله

سامح الصريطي
سامح الصريطي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان القدير “سامح الصريطي” حيث يبلغ من العمر 70 عامًا، وهو من مواليد 19 مارس 1951، حصل سامح على بكالوريوس تجارة.

 

بدايته الفنية

بدأ مشواره الفني من خلال تكوين فرقة مسرحية مع صديقه لتقديم اسكتش على مسرح المدرسة وشارك في عدد من الحفلات، ودرس في كلية تجارة جامعة عين شمس، وانضم لمنتخب الجامعة في التمثيل، وشغل منصب أمين اللجنة الفنية العليا بالجامعة، وبعد ذلك عمل سامح في بدايته بمسارح الدولة كعضو فى فرقة أنغام الشباب بالمسرح الغنائي، و مارس الغناء، عمل في التليفزيون والسينما بجوار عمله في المسرح ومن مسرحياته “الحب بعد المداولة، عطشان يا صبايا، تذكرة للجنة، زي ما تحب، نجوم الظهر، عالم كورة كورة، شغل أراجوزات، أحلام الفرسان، ذات الهمة”.

 

من أهم الأفلام التي شارك فيها سامح “بوبوس”، أيوب، خيانة مشروعة، ليالي، المنتقم، الخبير، الرهينة، ملاكي إسكندرية”، أما عن المسلسلات “حب عمري، يا أنا يا أنتي، مطلوب رجال، أزمة سكر، لعنة كارما، أزمة نسب، رمضان والناس، هي والمستحيل، ليالي الحلمية، يتربى في عزو، حتى لا يختنق الحب”.

حياة سامح الصريطي الشخصية

تزوج سامح من الفنانة الراحلة “نادية فهمي” التي رحلت عن عالمنا في فبراير عام 2019، حيث أصابت بمرض الزهايمر قبل وفاتها، ولديه منها ابنتين “آية”  وتعمل مديرة موارد بشرية بإحدى شركات الاتصالات، “ابتهال” تعمل في مجال التمثيل، وشاركت في مسلسلات “وضع أمني، وسابع جار، والسبع وصايا، الكبريت الأحمر، فرصة ثانية”، وكذلك فيلم “فتاة المصنع” مع المخرج محمد خان، انفصل سامح عن نادية قبل رحيلها بـ 25 عامًا.

سامح الصريطي

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