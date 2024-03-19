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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد منتصف الليل.. محمد صلاح يخوض مرانا داخل صالة الجيم

صدى البلد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر صلاح من التمرين، داخل صالات الألعاب الرياضية بعد منتصف الليل.

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025 وحتى الآن لم يقم اللاعب بتمديد تعاقده مع النادي.

شروط صلاح لتجديد عقده

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن محمد صلاح وضع شرطين لاستمراره في ليفربول، الشرط الأول يتعلق بالتأكيد على استمرار تمثيله لفريق ليفربول في الفترة المقبلة، بينما الشرط الثاني يتعلق بتجاهل أي عروض أو اهتمام من أندية الدوري السعودي.

وتأتي هذه التقارير في ضوء التكهنات المستمرة حول مستقبل محمد صلاح واحتمالية رحيله عن ليفربول. 

ومن المعروف أن العديد من الأندية المهتمة بضم صلاح قد أبدت اهتمامها به، ومن بينها أندية من الدوري السعودي التي تسعى لتعزيز صفوفها بواحد من أبرز اللاعبين في العالم.

ومع ذلك، فإن محمد صلاح يبدي إصرارًا على البقاء في ليفربول ومواصلة مسيرته مع الفريق. وبالتأكيد، تعزز هذه التقارير الآمال والتفاؤل بين جماهير النادي بالاحتفاظ بصلاح والاستفادة من مهاراته وإسهاماته في المواسم القادمة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي من قبل النادي أو اللاعب نفسه، إلا أنها تعكس الحالة الحالية والموقف المتوقع لصلاح فيما يتعلق بتمديد عقده مع ليفربول ورغبته في البقاء مع الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويبقى الوضع قابلاً للتغيير، وقد يحدث تطور في المفاوضات والعروض المقدمة لصلاح في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يستمر الجدل والتكهنات حول مستقبل صلاح حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد عقده مع ليفربول أو رحيله إلى وجهة جديدة.

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