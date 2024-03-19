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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدانة لاجئ أفغاني في قضية قتل مسلمين بنيو مكسيكو

المركز الاسلامي في
المركز الاسلامي في نيو ميكسيكو

أدانت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو، يوم الاثنين، طالب لجوء أفغاني بقتل مهاجر باكستاني في واحدة من ثلاث عمليات إطلاق نار على رجال مسلمين، مما أرعب الجالية الإسلامية في أكبر مدن الولاية خلال صيف عام 2022.
ويواجه محمد سيد (53 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى لأفتاب حسين (41 عاما) الذي عثر عليه ميتا في جنوب شرق ألبوكيركي في 26 يوليو/تموز 2022، بجوار مركبة قالت الشرطة إنها أطلقت عليها الرصاص.

ويواجه المتهم بارتكاب عمليتي القتل الأخريين في عام 2022، تهما ربطتهما بعض الجماعات الإسلامية الوطنية ووسائل الإعلام بالعنف الطائفي، لكن الشرطة والجالية الإسلامية في ألباكركي ألقت باللوم في ذلك على الخلافات الشخصية.
 

وقال محامي الادعاء ديفيد وايمير للصحفيين بعد صدور الحكم: 'أفضل ما يمكننا قوله هو أن الدافع وراء هذا قد يكون حقًا عقلية قاتل متسلسل عشوائي لن نفهمها أبدًا'.
 

وخلال المحاكمة التي استمرت أسبوعًا، استمع المحلفون كيف أظهر الهاتف المحمول لسيد أنه كان في منطقة إطلاق النار عندما حدث، وتطابق فحص الخراطيش الفارغة التي تم العثور عليها في مكان الحادث مع بندقية نصف آلية تم العثور عليها في منزل سيد.

وسيد متهم أيضًا بقتل المخطط الحضري محمد أفضل حسين البالغ من العمر 27 عامًا في الأول من أغسطس 2022، وقتل سائق الشاحنة نعيم حسين بعد أربعة أيام، وكلاهما في شوارع قريبة من الجادة المركزية في ألبوكيرك.
 

وكان الرجال الثلاثة الذين قتلوا من أصل باكستاني أو أفغاني، وكانوا يصلون مع سيد في أكبر مسجد في ألبوكيركي.
 

ولدى سيد سجل من الجنح الجنائية منذ قدومه إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك قضية عنف منزلي.

ومن المتوقع أن يمثل بعد ذلك للمحاكمة بتهمة قتل محمد أفضل حسين، الذي أصيب بالرصاص ليلاً بينما كان يسير بالقرب من منزله بالقرب من جامعة نيو مكسيكو حيث حصل على درجة الماجستير.

وقال شقيق حسين، محمد امتياز حسين، إن 'المجتمع المسلم يشعر ببعض الارتياح لأن القاتل موجود خلف القضبان ولن يصبح أي أخ أو ابن آخر ضحية هذا الداعي للكراهية'، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد. للمحاكمة.

 

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