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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

14 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمناطق مختلفة داخل رفح

غزة
غزة

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب عدد آخر، الليلة، إثر قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 مواطنا ووقوع عدد من الاصابات بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وبينت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 81 شهيدا، و116 مصابا.

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