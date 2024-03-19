حياة الأطفال في خطر.. شركة مقاولات تزيل صرف عزبة أبوخطوة بالبحيرة

يعيش أهالي عزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة معاناه يومية بسبب قيام الشركة المسؤوله عن إنشاء الصرف الصحي الجديد بقطع الطريق الرئيسي للعزبة وإزالة صرف الاهالي الحالي



وأوضح أهالي ابوخطوة لخدمة الشكوى بصدى البلد أن شركة "عقار مصر" المسؤولة عن إنشاء الصرف الصحي بمبادرة حياه كريمة أنهت عملها بمدخل العزبة منذ أكثر من شهر ولم ترد الشيء لاصلة من إيصال صرف الاهالي كما كان من قبل وإصلاح الطريق



وكشف الأهالي أن حياة أطفالهم معرضة لخطر الإصابة بالاوبئه وخطر السقوط في الحفر اثناء عبورهم للطريق مما ينذر بكارثة إنسانية بالقرية مناشدين المسؤولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمه وإعادة تركيب صرف الاهالي لوضعه الطبيعي .





وللتواصل مع الأهالي: 01287070376





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