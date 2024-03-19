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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة الأطفال في خطر.. شركة مقاولات تزيل صرف عزبة أبوخطوة بالبحيرة

صدى البلد

يعيش أهالي عزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة معاناه يومية بسبب قيام الشركة المسؤوله عن إنشاء الصرف الصحي الجديد بقطع الطريق الرئيسي للعزبة وإزالة صرف الاهالي الحالي 
 

وأوضح أهالي ابوخطوة لخدمة الشكوى بصدى البلد أن شركة "عقار مصر" المسؤولة عن إنشاء الصرف الصحي بمبادرة حياه كريمة أنهت عملها بمدخل العزبة منذ أكثر من شهر ولم ترد الشيء لاصلة من إيصال صرف الاهالي كما كان من قبل وإصلاح الطريق 
 

وكشف الأهالي أن حياة أطفالهم معرضة لخطر الإصابة بالاوبئه وخطر السقوط في الحفر اثناء عبورهم للطريق مما ينذر بكارثة إنسانية بالقرية مناشدين المسؤولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأزمه وإعادة تركيب صرف الاهالي لوضعه الطبيعي . 

 

وللتواصل مع الأهالي: 01287070376

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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ابوخطوة اخبار محافظة البحيرة دمنهور محافظة البحيرة الأهالي تستغيث بمحافظ البحيرة الصرف الصحى

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