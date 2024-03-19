خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة نارية إلى حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد خروجه من معسكر منتخب مصر.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورت»: «أنا مش ضد حسين الشحات، ولكن منتخب مصر أهم من الأهلي والزمالك، مباراة سيمبا مش أهم من مباريات منتخب مصر الودية، مصر فوق الأندية، لازم ده يكون تفكير اللعيبة».



وأضاف: «الكلام ده للعيب اللي بيموت نفسه مع ناديه ويجي المنتخب مش بيموت نفسه اللعيب اللي فاكر النجومية فقط في ناديه، لأ النجومية الحقيقية في منتخب بلدك».

وأعلن منتخب مصر، خروج حسين الشحات من معسكر شهر مارس الحالي بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن الشحات قد شعر ببعض الآلام العضلية وخضع لأشعة رنين مغناطيسي أثبتت معاناته من تقلص عضلي في العضلات الخلفية، ليقرر الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب وعودته للأهلي وخروجه من المعسكر.