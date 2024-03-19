بعد فقدان الاتصال بها.. هبوط اضطراري لمسيرة أمريكية في بولندا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية عن هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية من نوع "MQ9 Reaper" على الأراضي البولندية.

وكتبت عبر موقع "إكس" امس : "أنه حدث بالقرب من مدينة ميروسلافيتس بعد الساعة 23 يوم 18 آذار هبوط اضطراري لطائرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تنفذ تحليقات في الأجواء البولندية"؛ بحسب "روسيا اليوم".



وأكدت أن "الهبوط نفذ وفقا للإجراءات المتبعة في منطقة آمنة خالية من السكان"، مشيرة إلى أن "قوات الدرك قامت بتأمين المكان".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان الاتصال بالطائرة المذكورة.

ولم يتم الكشف عن أسباب فقدان الاتصال بالطائرة وهبوطها الاضطراري.