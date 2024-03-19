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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية إمياى

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أعمالها لليوم الثانى على التوالى بقرية امياى التابعة لمركز طوخ لتوقيع الكشف على المواطنين.


وقالت مديرية الصحة إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل العلاجية.


وأضافت أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

القليوبية القافلة الطبية مركز طوخ القوافل العلاجية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية

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