لاعب الزمالك السابق: حسين الشحات ليس له دور في المنتخب

أكد الكابتن عفت نصار لاعب نادي الزمالك السابق، أن النجاح في أي شيء يبدأ من الشفافية والصدق، موضحًا أن هناك علامات استفهام كثيرة بشأن قائمة المنتخب المجتمعة حاليًا.

وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أصيب في المنتخب، ولكن الآن هو بخير، وأن استبعاده من المنتخب بسبب وجود نجوم يلعبون في مركزه.



وكشف أن حسين الشحات ليس له دور في المنتخب، لأن اللاعب عمر مرموش، وتريزيجيه، يلعبون في نفس المكان، ولذلك تم الاستغناء عن حسين الشحات.



وأوضح أن النادي الأهلي لديه بطولة رسمية ومعه مباراة قوية، ولذلك على الجميع الوقوف خلف الأهلي والمنتخب.

