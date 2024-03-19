وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة والتى حققها جيل أكتوبر من القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والوطنية .

وقال وزير التنمية المحلية - في برقيته - "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات .. وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار .. شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم فى تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصر الغالية فى مصاف الدول المتقدمة .. أمل سيتحقق بإذن الله .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.