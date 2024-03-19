آمنة يهنئ وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي" بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة .

وقال وزير التنمية المحلية - في نص برقيته - "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديرى بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية .

وأضاف اللواء هشام آمنة : سائلين المولي عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات .. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة و مجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .