هل أثرت هجمات الحوثي على حركة نقل النفط السعودية؟.. رئيس أرامكو يجيب

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: إن الطلب العالمي على النفط لن يبلغ ذروته لبعض الوقت، لذا يتعين على صناع السياسات ضمان وجود استثمارات كافية في النفط والغاز لتلبية الاستهلاك والتخلي عن خيال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي تصريحاته للمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز في مؤتمر سيراويك في هيوستن بأمريكا، أضاف أنه على الرغم من الاستثمار المتزايد، فإن الطاقة البديلة لم تحل بعد محل النفط على نطاق واسع.

وأشار الناصر إلى أن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104 ملايين برميل يوميا في عام 2024.

علاوة على ذلك، ذكر أن انقطاع حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب هجمات ميليشيات الحوثي اليمنية "جعل الوضع أكثر صعوبة" في أسواق الشحن.

لكنه أضاف أن الهجمات كان لها تأثير ضئيل على صادرات النفط السعودية.

وحافظت أرامكو على قدرتها على الصمود، مدعومة ببنيتها التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك خط الأنابيب بين الشرق والغرب.