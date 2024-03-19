مصلحة الضرائب: أكثر من مليار فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ضخمة ، تساعد في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبى ، وضم الاقتصاد غير الرسمىفى الاقتصاد الرسمى ، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة .

وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن عدد الوثائق الالكترونية التي تم معالجتها من خلال المنظومة بلغ أكثر من مليار وثيقة منذ بداية تفعيلها وحتى الآن.

وصرحت " رشا عبد العال " أنه لا يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023 .

وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يُسهم فىاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم .