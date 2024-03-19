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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراض زراعية بجمصة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة ، حيث كلف أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بقيادة الحملة بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية .


ووجه " المحافظ " بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخري وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية.


وشدد " مختار " قائلاً لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وسيتم زراعته مرة أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.


وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي أننا أمام تحد كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها.


والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها إلي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين .

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التعديات علي الأراضي التعديات على الاراضي الزراعية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدقهلية إزالة التعديات

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