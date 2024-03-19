دفاع النواب تدين هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بقطاع غزة

أدان النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بشدة العدوان الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني من خلال مهاجمة واحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها جنود هذا الكيان بحق الطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.



وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : للأسف الشديد فإن صمت وتخاذل المجتمع الدولى كان سبباً فى استمرار حرب الابادة وسياسات التجويع التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة مؤكداً أن مافعلته حكومة الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العالم الواقع المرير من انتهاك قيام الكيان الصهيوني بشكل صارخ لجميع القوانين والأنظمة الدولية وهجومه على المستشفيات وقتل أو إصابة أو أسر الطاقم الطبي والمرضى والجرحى، وانتهاكه أبسط مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الدولي.



وأكد النائب خالد طنطاوى أن المجتمع الدولي يجب أن يتخل وبسرعة تجاه الوضع المؤلم الذي تعيشه فلسطين وخاصة قطاع غزة مطالباً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الوفاء بواجبهما ومسؤولياتهما الدولية في منع استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.



كما طالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولى مساندة ودعم جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة المساعدات الانسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة واتخاذ جميع الإجراءات ضد جيش الاحتلال الذى يصر على منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة مؤكداً أن مصر لن تسمح بإبادة وتجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة وستواصل دورها التاريخى والمحورى اقليمياً ودولياً حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

