عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب تدين هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بقطاع غزة

مجلس النواب
مجلس النواب

أدان النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بشدة العدوان الوحشي الذي نفذه الكيان الصهيوني من خلال مهاجمة واحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها جنود هذا الكيان بحق الطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.


وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : للأسف الشديد فإن صمت وتخاذل المجتمع الدولى كان سبباً فى استمرار حرب الابادة وسياسات التجويع التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة مؤكداً أن مافعلته حكومة الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة ليست المرة الأولى التي يشهد فيها العالم الواقع المرير من انتهاك قيام الكيان الصهيوني بشكل صارخ لجميع القوانين والأنظمة الدولية وهجومه على المستشفيات وقتل أو إصابة أو أسر الطاقم الطبي والمرضى والجرحى، وانتهاكه أبسط مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الدولي.


وأكد النائب خالد طنطاوى أن المجتمع الدولي يجب أن يتخل وبسرعة تجاه الوضع المؤلم الذي تعيشه فلسطين وخاصة قطاع غزة مطالباً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الوفاء بواجبهما ومسؤولياتهما الدولية في منع استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.


كما طالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولى مساندة ودعم جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة المساعدات الانسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة واتخاذ جميع الإجراءات ضد جيش الاحتلال الذى يصر على منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة مؤكداً أن مصر لن تسمح بإبادة وتجويع الفلسطينيين فى قطاع غزة وستواصل دورها التاريخى والمحورى اقليمياً ودولياً حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

خالد طنطاوى لجنه الدفاع والامن القومى مجلس النواب قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الموساد يعود إلى إسرائيل بعد محادثات حول صفقة الأسرى

تعهد بإعادة بناءها.. رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: أتمنى الذهاب إلى غزة قريبا

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

هاني حتحوت: نحن بحاجة إلى تصفية الأجواء بين حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

أذكار ختم الصلاة.. احرص عليها في شهر رمضان

بشرى سارة للفنانين من نقابة الموسيقيين والتطبيق خلال أيام| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام التوسع.. كيف فشل نابليون في حصار عكا؟ تفاصيل مدهشة

خلاص هنصيف.. طبيب يكشف موعد تغيير الملابس الشتوية للأطفال

اقتصادية جدا.. طريقة عمل شاورما بأسرار المحلات

صغرت 20 سنة.. صابرين بفستان يكشف عن خسارة وزنها تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

حمو بيكا ينفعل على حسن شاكوش ورد فعل غريب من عمر كمال.. شاهد

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ