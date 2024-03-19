التعليم تصدر قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر عقدها حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024.

وقررت لجان النظام والمراقبة لـ امتحان الثانوية العامة 2024 التابعة لوزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجاري، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.

وحددت لجان النظام والمراقبة لـ امتحان الثانوية العامة 2024 التابعة لوزارة التربية والتعليم شروط التقدم المتمثلة في:

ألا يكون لدى العضو مانع من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات، وتتمثل الموانع فى التالى:

ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 112 لسنة 1992.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية المتواجدة في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.

ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو يقوم بالتدريس لهم أو يهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها، وتتضمن درجات القرابة: الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة الدرجة الثانية (الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد)، الدرجة الثالثة (أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد).

وأعلنت لجان النظام والمراقبة لـ امتحان الثانوية العامة 2024 التابعة لوزارة التربية والتعليم ضوابط العمل مؤكدة:

عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب إحداهما حتى الدرجة الثانية.

ألا يكون العضو المتقدم مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار الوزارى رقم 41 لسنة 1985 وتعديلاته.

وبالنسبة للعاملين بعقود أو بمكافآت، لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على عملهم.

ألا يكون مشتركا في العمل بأي لجان أخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية.

أن يقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجة العمل.

كما تم تحديد المستندات المطلوبة للتقدم وتتمثل في: صحيفة أحوال حديثة مختومة ومعتمدة بخاتم الشعار من جهة العمل، موضحا بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات، أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية وصورة البطاقة الشخصية الرقم القومي، وسيتم عقد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية للأعضاء الجدد الأسبوع المقبل.