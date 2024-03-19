النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بإصدار لائحة التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد منصور، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن مخالفات البناء ما زالت مستمرة وبشكل جسيم، مشيرا إلى أن الحكومة أضاعت على الدولة حوالي 6 مليارات دولار بسبب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال عرضه بيانه العاجل أمام مجلس النواب، وقال إن حديثه اليوم هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، لافتا إلى أن قانون التصالح بمخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات وهناك لائحتان موجودتان.

وأكد أن تأخير صدور اللائحة يسبب الكثير من المخالفات، مشددا على أن الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون بسبب وجود قضايا ومخالفات بخلاف الرشاوى.