وزير المجالس النيابية: إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام

أبدى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اعتراضه على ما تردد بأن الحكومة تعمل ضد الدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على البيانات العاجلة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.

و حول تأخير اللائحة، أكد أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.

من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله نواب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلا: لا يمكن أن نجحر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك