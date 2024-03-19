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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب مهدد بالحجز على ممتلكاته بسبب نصف مليار دولار

ترامب
ترامب

قالت صحف أمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مهدد بمصادرة ممتلكات له على وقع تجاوزات حادة لشركاته.

قد يأتي قرار المصادرة بعد إقرار محاميه بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.

ويحضر المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، الطعن في حكم أصدرته في فبراير محكمة في نيويورك، ما يفرض تلقائيا وقف التنفيذ.

وفي هذا السياق، يجب على ترامب في المقام الأول أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف، أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ، وقد رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على مساعدة، وفق دفوع جديدة قدّمها وكلاؤه للمحكمة.

يعني هذا أن تقوم ولاية نيويورك بوضع يدها على أصول يملكها الرئيس السابق اعتبارا من الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة المعروفة باسم الدائرة الاستئنافية الأولى، على تمديد المهلة القانونية، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

 

4 مليون الأمريكي الأثنين المقبل الاستئناف الجمهوري الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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