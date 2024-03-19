عملية إنقاذ ليلية لـ75 مهاجراً انقلب قاربهم بالبحر الأبيض المتوسط| فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، عملية إنقاذ ليلية لـ 75 مهاجراً انقلب قاربهم في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للتقرير، انتشل رجال الإنقاذ 75 شخصًا مهاجراً من قارب مصنوع من الألياف الزجاجية انقلب في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل شمال إفريقيا.

