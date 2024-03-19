لبنان.. مطالب عمالية برفع الحد الأدنى للأجور لـ 700 دولار

وجه الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان نداءا عاجلا للسلطات اللبنانية ولجنة المؤشر برفع الحد الأدنى للأجور الي 700 دولار أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص.



ومن جانبه؛ أكد رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله في تصريحات إلى "ليبانون ديبايت" ان الـ 700 دولار هي بمثابة حد أدنى للعيش بكرامة.

وشدد علي أن مطالبة الإتحاد مجلس الوزراء بمبلغ 700 دولار كحد أدنى, أتى بناء على إباحة وزارة الاقتصاد وكافة الوزراء لأصحاب العمل الدولرة, وصدرت مراسيم رسمية بذلك".

وبين عبدالله أن الإتحاد في الكثير من الأماكن نجح, وتم تعديل الأجور, مؤكدا علي أن الإتحاد سيقوم بكافة وسائل الضغط المتاحة له بشكل قانوني ودستوري, لإقرار مبلغ 700 دولار كحد أدنى للأجور.