صحف السعودية: بلينكن يزور مصر والسعودية لبحث وقف إطلاق النار.. و100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات.. ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع بالقطاع.. والأمم المتحدة: قيود إسرائيل على دخول المساعدات جريمة حرب

استشهاد 93 شخصاً في القطاع خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء الفلسطيني المكلَّف: إصلاح مؤسسات السلطة ضرورة.. وأولويتنا إغاثة غزة

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31819

مولدوفا تطرد دبلوماسيا روسيا فتح مراكز اقتراع بمنطقة انفصالية

تونس وليبيا تغلقان معبرا حدوديا بعد اشتباكات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لمساعدة الشعب الأوكراني

تناولت صحف السعودية تطورات الحرب العدوانية على قطاع غزة والمستمرة خلال شهر رمضان من قبل الاحتلال.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”: “أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمانيلا إن الزيارة ستهدف إلى «مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم». وأضاف: «ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة»، مشيرا إلى أن «قال إن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية»، وفق «رويترز».

وأردفت الصحيفة: “قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد تعد جريمة حرب”.

وذكر جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية، أن «استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو ما يعد جريمة حرب».

وتنفي إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، الثلاثاء، أن عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، زاد إلى 31 ألفاً و819 قتيلاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73 ألفاً و934.

وأضافت الوزارة في بيان، نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 93 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 142 آخرون في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت الصحيفة: “قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، محمد مصطفى، إنه ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية”، مشيراً إلى أن الإصلاح عملية متراكمة، ومتواصلة، وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة.

وأكد مصطفى، ثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب بقطاع غزة، مضيفاً أن الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضاً وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال «وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد».

من جانبها، قالت صحيفة “الرياض” إن عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 165 على التوالي ارتفع إلى 31819 شهيداً، والجرحى إلى نحو 73934 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 93 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصيب 142 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وذكرت “الرياض” أن تونس وليبيا أغلقتا معبرا حدوديا بعد اشتباكات.

وذكر التلفزيون الرسمي التونسي والسلطات الليبية أن تونس وليبيا أغلقتا معبر رأس جدير الحدودي بعد نشوب اشتباكات مسلحة.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان اليوم، الثلاثاء، إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، والذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأضافت وزارة الداخلية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها: "إن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوردت صحيفة “الرياض” قول وزارة الخارجية‭‭ ‬‬في مولدوفا اليوم، الثلاثاء، إن البلاد طردت دبلوماسيا روسيا بسبب فتح مراكز اقتراع لانتخابات الرئاسة الروسية في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وذلك بعد أن استدعت السفير الروسي اليوم.

واحتجت الوزارة على فتح مراكز الاقتراع في ترانسنيستريا، الجيب الموالي لروسيا الذي انفصل عن مولدوفا مع انهيار الاتحاد السوفيتي، على الرغم من معارضة كيشيناو.

ووصفت بيانات حكومية في وقت سابق التحرك الروسي بأنه لا يحترم سيادة مولدوفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الثلاثاء، تحمل على متنها 70 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لإيصالها لداخل أوكرانيا, وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وذكرت صحيفة “عكاظ”: “تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم (الثلاثاء)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس”.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث، خصوصاً تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.